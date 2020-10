De acordo com a programação da segunda edição do certame, ao longo de três dias, com entrada gratuita, vão decorrer exposições individuais e coletivas de artistas como Ana Jotta (Galeria Miguel Nabinho), Fernanda Fragateiro (Galeria Filomena Soares), Rosana Ricalde (3+1 Arte Contemporânea), Horácio Frutuoso (Balcony Gallery), Ascânio MMM (Galeria 111), e Adrien Missika (Galeria Francisco Fino).

Também João Ferro Martins (Galerias Municipais - Pavilhão Branco), António Bolota (Galeria Vera Cortês), Ad Minoliti (Kunsthalle Lissabon), Rodrigo Hernández (Madragoa), Daniel V. Melim (Monitor Lisbon), Ana Pérez-Quiroga (No No Gallery) vão exibir trabalhos nesta edição.

A artista japonesa Kimiyo Mishima (Sokyo Lisbon), Mário Belém e Ana + Betânia (Underdogs Gallery), são outros dos participantes, além de mais 30 artistas que serão apresentados no espaço Azan, indica a organização, em comunicado.

Na programação estão ainda previstas performances do artista Gustavo Sumpta, que dura 24 horas, nas Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural, a começar no dia 14 de novembro e a terminar no dia seguinte, e Daniel V. Melim, que irá realizar uma performance sonora, de nome Canto das Imagens (Monitor Lisbon) a 15 de novembro, o último dia do evento.

A complementar as inaugurações de exposições de arte e visitas a estúdios, estão ainda previstas conversas com artistas sobre as obras de arte apresentadas.

Devido às circunstâncias da pandemia, decorrerão conversas e algumas visitas ´online´ mediante reserva e poderão ser visualizadas nas plataformas das redes sociais do LAW, no Instagram e YouTube.

A organização realça ainda que "todas as medidas de saúde da Direção-Geral da Saúde serão rigorosamente seguidas ao longo do evento".

O LAW tem o apoio da Fundação ARCO, Art Across Europe, Turismo de Lisboa e Câmara Municipal de Lisboa.