Mais de 1,4 milhões de exemplares do livro de memórias do príncipe Harry foram vendidos no primeiro dia em que foi colocado nas bancas, sendo um recorde para este tipo de obras, anunciou hoje a editora.

O livro de memórias "Sombra" foi colocado à venda na terça-feira em todo o mundo e um dia depois a editora Penguin Random House avançou que está a ser um sucesso ao ter ultrapassado mais de 1,4 milhões de exemplares vendidos, um recorde para obras de não-ficção. "A 'Sombra' é a história de alguém que pensávamos que já conhecíamos, mas agora podemos realmente entender o príncipe Harry através das suas próprias palavras", disse Gina Centrello, presidente e editora do Random House Group, em comunicado. O livro, que incluiu edições de capa dura, e-book e áudio, foi lançando em 16 línguas e, ao longo de 557 páginas, Harry faz várias revelações, nomeadamente a confrontação física com o irmão, o príncipe William, e que matou 25 guerrilheiros no Afeganistão. Viral: livraria coloca livro de príncipe Harry ao lado do romance "Como Matar a Tua Família" Ver artigo "Olhando para estas vendas extraordinárias no primeiro dia, os leitores concordam claramente: 'Sombra' é um livro que exige ser lido e é um livro que temos orgulho de publicar", disse ainda a responsável pela editora. O livro é o relato pessoal e íntimo de Harry sobre sua vida na família real e o seu relacionamento com Meghan Markle, Duquesa de Sussex, revelando também que pediu a reabertura da investigação à morte da mãe, que consumiu de drogas e pediu ao pai para que não se casasse com Camila. A Penquin Random também publicou o livro "Becoming" de Michelle Obama, em 2018, e as vendas chegaram aos 1,4 milhões uma semana após o lançamento.