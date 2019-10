O livro, intitulado "Heróis da Terra" (em tradução livre), reúne vinte histórias de outras tantas pessoas e projetos que têm sido considerados inspiradores de mudança de comportamentos, em defesa do ambiente e do planeta.

Entre elas está a engenheira do Ambiente Isabel Soares, uma das fundadoras e responsável pela cooperativa Fruta Feia, criada em 2013 para combater o desperdício alimentar em Portugal, vendendo frutas e hortaliças que não encontram escoamento devido a meros problemas estéticos.

Com o lema "Gente bonita come fruta feia", o projeto conta atualmente com mais de 200 produtores associados, cerca de 5.500 consumidores regulares e o consumo de 1.800 toneladas de frutas e legumes que, de outra forma, iriam para o lixo.

Na introdução de "Earth Heroes", a escritora e jornalista Lily Dyu recorda que os humanos foram os culpados pela atual emergência climática vivida no planeta, e que as alterações sentidas são "a maior ameaça que a Humanidade já enfrentou".

Neste livro, ilustrado por Jackie Lay, estão reunidos testemunhos e histórias de pessoas famosas, mas também de outras que não são muito conhecidas e cujo percurso tem feito a diferença, refere a autora.

Entre as histórias reveladas estão as da jovem ativista sueca Greta Thunberg, da ex-senadora brasileira Marina Silva, do naturalista britânico David Attenborough, da designer de moda Stella McCartney, do ativista Mohammed Rezwan, que criou escolas flutuantes no Bangladesh, e Isatou Ceesay, a mulher que tem ensinado outras mulheres da Gâmbia a reciclarem desperdícios de plástico.

Meio século depois de o Homem ter ido à Lua - e de lá ter fotografado a Terra, planeta azul -, Lily Dyu resume, na introdução: "Se as nações conseguem unir-se para pôr pessoas no espaço, imaginem o que podiam fazer juntas em nome da Terra, se pelo menos dessem uma oportunidade para tentar".