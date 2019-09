“O livro ‘Clube Mediterrâneo’ de João Pedro Mésseder, Ana Biscaia e Joana Monteiro (co-editado pelas edições Xerefé e pela Editora dos Tipos) foi galardoado com um diploma na 12.ª edição do Concurso Internacional de Ilustração e Design de Livros Image of the book na categoria livro de autor”, segundo um comunicado divulgado pela editora Xerefé.

Trata-se de um livro que fala sobre “o tempo presente, sobre o mundo trágico que habitamos”, sobre o “mar Mediterrâneo cemitério de pessoas refugiadas” e sobre “a Europa a devorar-se a si mesma”.

Foram mais de 600 os artistas que se apresentaram com os seus trabalhos, oriundos de Moscovo, São Petersburgo, Arkhangelsk, Volgogrado, Yekaterimburgo, Irkutsk, Krasnoyarsk, Yakutsk, outras cidades da Rússia e também da República da Bielorrússia, Ucrânia, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Itália, Portugal e Grã-Bretanha.

Lituânia, Polónia, República Checa, Suíça, Austrália, Irão, Líbano, Canadá, EUA, Brasil, Colômbia, Argentina, Taiwan, China, Coreia, Japão, África do Sul, foram os outros países de onde se apresentaram livros ilustrados a concurso.

Entre os vencedores, há uma sólida lista de ilustradores estrangeiros, pode ler-se no site da Federal Agency for Press and Mass Communications.