Ana Jotta, Ana Vidigal, Cristina Ataíde, José Barrias, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Nádia Duvall, Paulo Brighenti, Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapez, Pedro Proença, Rui Chafes, Rui Sanches e Teresa Gonçalo Lobo são os 14 artistas que abriram as portas dos seus ateliês aos autores de "Visita Privada", livro editado esta semana pela Guerra e Paz.

A obra recolhe conversas, desabafos e silêncios dos artistas, no seu próprio 'habitat', atravessando lugares tão distintos como as 'oficinas' de Sarmento, Rui Chafes e Cabrita Reis, as águas furtadas de Ana Jotta, a sala organizada de Ana Vidigal, a proximidade à natureza de Rui Sanches ou o soalho onde Pedro Proença desenrola os seus desenhos.

A relação dos artistas com o seu trabalho e a influência do ateliê nas suas obras, o seu quotidiano, o processo criativo, a memória das exposições, a visão da arte contemporânea em Portugal e no exterior são assuntos presentes nas páginas de "Visita Privada: Ateliês e Artistas".