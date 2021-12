O cantor brasileiro Luan Santana atua no próximo 19 de agosto na Superbock Arena, no Porto, e, no dia seguinte, na Altice Arena, em Lisboa, divulgou hoje a promotora.

A canção “Morena", do seu recente trabalho discográfico “The Comeback”, publicado em novembro, faz parte do alinhamento que o cantor vai apresentar.

Luan Santana nasceu há 30 anos em Campo Grande, no Estado brasileiro de Mato Grosso, e iniciou carreira há cerca de dez anos. Segundo a promotora, já vendeu mais de 10 milhões de cópias e já arrecadou mais de 65 prémios.

Luan Santana saltou para a ribalta em 2009 com a canção “Meteoro”, do álbum “Tô de Cara”.

Sobre este espetáculo, citado no mesmo comunicado, Luan Santana afirma: “Será uma experiência inesquecível. Estou pensando cada música, cada luz, cenário, tudo, para o meu público, e marcar uma volta deste encontro que define minha essência. Para tanto, tudo o que existe de tecnológico e criativo se une ao conceito da 'tournée'”.