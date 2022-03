“Luca Argel retorna a palco com Nádia Yracema e a sua ‘banda de guerrilha’ para a encenação do seu mais recente disco ‘Samba de Guerrilha’, a 21 de abril no Teatro São Luiz, em Lisboa, e a 27 de abril, no Coliseu do Porto”, anunciou a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado.

Nos espetáculos, “música, história e imagem irão conjugar-se em cena para contar a trajetória deste centenário género brasileiro que atravessou muitas batalhas antes de conseguir a aceitação social, e representa a luta das populações negras e periféricas em busca de reconhecimento, direitos e dignidade”.