Luccas Neto regressa a Portigal em setembro com "Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia". O espetáculo vai ser apresentado a 7 de setembro na Altice Arena, em Lisboa, e no dia seguinte, 8 de setembro, no Multiusos de Gondomar.

Em comunicado, a promotora adianta que "o espetáculo desenrola-se num magnífico cenário assinado por Clívia Cohen e Victor Aragão, que permite ao público criar um imaginário mágico, que mistura diversão, aventura e aprendizagem".

Em o "O Mundo de Magia e Fantasia", Luccas Neto e Gi apresentam uma "variedade de profissões, partilhando os seus sonhos para o futuro e inspirando as crianças a explorarem as suas próprias aspirações".

Luccas Neto confessa que está "muito empolgado em trazer essa nova aventura para o público". "Queremos proporcionar momentos de magia e diversão, além de transmitir mensagens positivas e inspiradoras para as crianças", remata.

Data: 7 de setembro 2024

Local: MEO Arena (Lisboa)

Bilhetes: https://blueticket.meo.pt/Event/11312

Data: 8 de setembro 2024

Local: Multiusos (Gondomar)

Bilhetes: https://blueticket.meo.pt/Tags/luccasneto