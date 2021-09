Luís Jardim esteve à conversa com com a revista Blitz no podcast "Posto Emissor". Na entrevista, o músico e antigo jurado de programas de talentos defendeu que, "em Portugal, temos meia dúzia de excelentes cantores e depois uma tralha de gente que não canta nada".

"De cada vez que aparece uma canção portuguesa na rádio apetece-me sair do carro, porque é muito raro haver um artista português que se concentre na boa disposição", sublinhou.

"É tudo uma desgraça", acrescentou Luís Jardim.