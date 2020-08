O músico Luís Represas regressa aos palcos, no dia 12 setembro, em Anadia, no distrito de Aveiro, no Cine-Teatro local.

Luís Represas apresenta-se a solo e fará uma retrospetiva da carreira de mais de 40 anos, iniciada com o grupo Trovante, num espetáculo intitulado "Ao Canto da Noite". Este é o seu primeiro concerto público depois do período de confinamento, devido à pandemia de COVID-19. Depois de Anadia, Represas, de 66 anos, tem previstos concertos para o dia 6 de outubro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e o dia 17 de outubro, em Almeirim, no Ribatejo, no Cine-Teatro local.