Luís Trigacheiro foi o vencedor da última edição do "The Voice Portugal", da RTP1. Depois de meses de preparação, o músico anunciou esta terça-feira, dia 13 de abril, o lançamento do seu single de estreia.

“Meu Nome É Saudade" será lançado a 18 de abril e apresentado ao vivo na gala do "The Voice Kids".

A canção foi escrita por João Direitinho, Syro, Eduardo Espinho, Bruno Chaveiro e José Ganchinho. Segundo a Universal Music, "Meu Nome é Saudade" é "uma espécie de cartão de visita de Trigacheiro e do seu Alentejo". "A canção aparece como uma fotografia em que se eternizam os vazios que se criam entre nós e os vazios que se criam dentro de nós. E depois há a voz que a canta e que, ainda que nova, nos parece familiar, porque nos conforta, nos emociona e nos traz a um lugar bom", adianta a editora.

“Sinto-me muito feliz por tudo o que estou a concretizar. Não posso dizer que sonhei com isto, porque tudo me aconteceu muito naturalmente. Nunca pensei ser cantor. Cresci a cantar entre amigos e esta canção também é isso. Foi escrita por bons amigos meus e é como se estivesse a cantá-la no lugar onde sempre nos encontramos”, frisa Luís Trigacheiro.

Veja o teaser.