Um ano depois de ter vencido o "The Voice Portugal", Gustavo Reinas lança um novo single. "Morada" é a nova canção do mais jovem vencedor de sempre do programa de talentos da RTP1.

O tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com letra e música de João Só. "Morada" é apresentada "uma balada clássica que nos traz o som emocionante da guitarra ao piano, com uma voz surpreendentemente madura", frisa a Universal Music Portugal.

O tema é o o segundo single em nome próprio de Gustavo Reinas, depois de em 2023 se ter estreado com “A Tua Rua”, canção escrita por Luís Trigacheiro e João Borsch, com letra do próprio Gustavo Reinas, Rita Rocha e Nuno Siqueira e música de Pedro Joanino.

Veja a entrevista do SAPO Mag com Gustavo Reinas: