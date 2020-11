O álbum reúne várias músicas que Luís Varatojo tem estado a compor ao longo do último ano e que resultam de um olhar interventivo sobre a atualidade.

Entre as canções já editadas contam-se "Política", "Ninguém quer saber", "O problema é o sistema" e "Escravo do patrão", hoje divulgada.

Nos temas, Luís Varatojo toca vários instrumentos e interpreta os textos em jeito ‘spoken word’, e convoca outros músicos, como Edgar Caramelo, Ricardo Toscano e o Coro Gospel Collective.

O concerto de lançamento do álbum será a 21 de dezembro no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no já anunciado no ciclo "Produtores Associados no Maria Matos".