“É um programa para promover os territórios e garantir alguma animação para os termalistas do Luso. Para além de usufruírem dos seus tratamentos termais, no seu tempo vago terão alguma animação”, explicou o presidente do conselho de administração do Grande Hotel de Luso, João Diniz.

Em declarações à Lusa, João Diniz destacou a iniciativa em que serão abertas portas à população, para “dar a conhecer o espaço das Termas do Luso, de forma mais integrada, às pessoas do território”.

“Esta é uma iniciativa que vamos repetir no Luso noutro contexto”, acrescentou.

A vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Filomena Pinheiro, congratulou-se com a chegada deste “vasto programa”, numa altura em o concelho “está a emergir”, depois de dois anos de pandemia.

“É uma mais-valia realizar-se nesta altura um conjunto de atividades, criando uma atratividade adicional à Estância Termal do Luso. Com animação cultural, as Termas tornam-se mais atrativas, abertas à comunidade, o que permite o envolvimento e uma aproximação da população a este complexo”, referiu.

De acordo com a autarca, é essencial recuperar o sentimento de pertença da comunidade para com este património, que se esvaneceu com a pandemia e consequente encerramento das termas.

“Este programa de animação permite que estas dinâmicas de interação regressem, sendo fundamentais para valorizar os territórios, criar atratividade e sentimento de pertença”, concluiu.

Neste programa, inclui-se o concurso de fotografia "Termas Centro Numa Imagem", que procura a valorização dos circuitos pedestres das Termas Centro, bem como a realização de atividades ao ar livre.

O concurso decorre até 17 de junho e desafia os participantes a fotografarem locais inspiradores, partilhando as fotografias na rede social Instagram.

As dez melhores fotografias serão premiadas com experiências termais nas Termas Centro.

A 23 de abril, o jazz chega ao Luso, para o espetáculo “Termas Centro Jazz Tour”, que não será apenas um concerto, mas um espetáculo de palco que contará com mais intervenientes para além dos músicos.

O programa inclui também atividades direcionadas para um público infantil, com um espetáculo realizado pela Companhia de Música Teatral, a 1 de abril.

Em maio, as Termas do Luso recebem a visita de Miguel Gameiro, que será responsável por um ‘showcooking’ e um mini-concerto.

No período de 16 de maio a 15 de junho, a estância termal do Luso recebe um ‘showcase’ e um ‘workshop’ de dança.

Também neste período, será realizada uma iniciativa de pintura ao vivo, na qual os artistas vão retratar os espaços termais e também o seu quotidiano.

A rede Termas Centro resulta do PROVERE – Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, com o objetivo de valorizar as estâncias termais da região Centro.

Integram a rede Termas do Centro um total de 20 estâncias termais, entre as quais as Termas de Luso, através de Câmara Municipal da Mealhada e do consórcio Termas de Luso / Grande Hotel de Luso.