Depois de dois meses de isolamento social e ainda sem data de reabertura dos clubes nocturnos, Deejay Kamala decidiu disponibilizar um dos seus clubes, Radio Hotel, e o seu sistema de streaming para ajudar vários DJs residentes que se encontram agora sem trabalho.

Nas próximas semanas, irá decorrer a iniciativa "MAD: Make a Difference". O projeto arrancou no passado dia 28 de maio e prolonga-se até 23 de junho, estando já agendadas oito edições.

"Pretende dar-se a oportunidade aos DJs residentes dos clubes nocturnos de Lisboa para rentabilizar os directos através de donativos que os participantes vão efetuando no decorrer do evento. Todos os participantes no evento podem fazer donativos no valor que pretenderam directamente para a conta do Dj através de MB WAY, estando o contacto disponível durante todo o directo no Instagram do próprio artista", explica a organização acrescentando que em "cada MAD são assumidos pelo evento 100 euros a cada DJ por directo, somando-se no final ao donativo dos participantes".

Os eventos decorrem todas as terças e quintas feiras nas páginas de Instagram dos DJs e da Jägermeister Portugal.

"Pretendemos dar aos DJs que tanto contribuem para fazer a festa todas as noites nos clubes nocturnos a oportunidade de terem algum retorno adicional. Os apoios são escassos e a previsão de reabertura dos clubes incerta, é necessário ajudar e esta foi a forma que encontrámos", frisa Deejay Kamala.