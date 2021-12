Nas redes sociais, Madonna acusou Tory Lanez de ter plagiado o tema "Into The Groove", tema gravado pela artista norte-americana em 1984. Para a cantora, o artista usou o sample no single "Pluto's Last Comet"

Nos comentários de uma publicação do rapper, a 'rainha da pop' deixou um aviso. "Lê as tuas mensagens sobre o uso ilegal da minha canção 'Into The Groove'", escreveu Madonna.

Para já, Tory Lanez não respondeu à artista e continua a promover o seu novo single.

Compare as canções: