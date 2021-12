A cantora Maeta foi mordida no queixo por uma cobra durante as gravações do seu novo videoclipe. Na sua conta no Instagram, a artista norte-americana partilhou o vídeo do momento.

"O que tenho de passar para fazer vídeos para vocês", escreveu a cantora de 21 anos nas redes sociais.

Segundo a revista People, nenhuma das cobras do vídeo era venenosa e a norte-americana não sofreu ferimentos graves.

Veja o vídeo: