Luís de Matos vai estrear a 5 junho, no seu estúdio em Ansião, no distrito de Leiria, um espetáculo interativo desenhado para acontecer no parque de estacionamento. O espectáculo drive-in vai recorrer "à mais moderna tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless".

"As famílias chegam, sintonizar a frequência rádio indicada, participam e regressam a suas casas sem nunca sair das viaturas, numa mistura única de procedimentos e criatividade que permitem experienciar algo de único, especial e inesquecível", explica a promotora em comunicado.

"Em época de distanciamento social e absoluta necessidade de eventos culturais que não se limitem exclusivamente a um qualquer ecrã de um qualquer dispositivo, Luis de Matos e a sua equipa adaptam o recinto do Estúdio33 e preparam-se para estrear o primeiro espectáculo de magia alguma vez criado para ser vivido dentro de um carro", acrescenta.

Com uma área total de dez mil metros quadrados, o Estúdio33, de onde foi emitida em directo a série "Luis de Matos Impossível", da RTP1, e onde habitualmente se realizam eventos corporativos, inclui jardim e parque privativo para uma centena de veículos.