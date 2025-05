Luís de Matos é o próximo convidado de Fátima Campos Ferreira em "Primeira Pessoa". A entrevista vai para o ar na quarta-feira, dia 14 de maio, às 21h00, na RTP1.

"Apaixonado por magia desde cedo, Luís de Matos corre o mundo para apresentar a arte do ilusionismo. Reconhecido internacionalmente por criar espetáculos inovadores e memoráveis, tornou-se numa referência incontornável no mundo da magia", destaca o canal nas redes sociais.

Na conversa, Luís de Matos vai partilhar "momentos marcantes da sua vida e do seu percurso ligado à magia, desde a infância em Ansião à paixão por esta arte, os bastidores da criação artística e o que o inspira a desafiar o impossível".

"Para além do talento é exigente no saber, no exemplo de cidadania, na sua capacidade empreendedora e na bondade. O homem por trás do mágico para conhecer no próximo 'Primeira Pessoa' com Luís de Matos", remata a RTP1.