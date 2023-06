As audições são abertas a todos "os entusiastas de dança" e as inscrições já se encontram disponíveis online. O vencedor nacional irá enfrentar os melhores talentos mundiais da dança, dia 4 de novembro, em Frankfurt, com o objetivo de trazer para casa o título mundial.

"Num formato completamente inovador, o Red Bull Dance Your Style pretende desafiar todos os amantes de dança a explorarem a sua capacidade de improviso, fora dos géneros que habitualmente praticam. Na pista os vários participantes vão enfrentar-se em batalhas de um para um, sem qualquer vantagem no domínio do seu estilo, uma vez que nenhum dos bailarinos em competição saberá em antemão que música irá o DJ selecionar aleatoriamente, que poderá passar por Pop, Rock, Hip Hop", adianta a organização.

As audições vão passar por todo o país, com arranque dia 11 de junho no Next I, em Almada, seguindo para o MXM Art Center no Porto, a 17 de junho, e passando por Faro a 25 de junho, com encontro na Academia Dança Algarve. Já Lisboa terá audições no dia 15 de julho, no Arcade Center, e Viana Do Castelo a 16 de julho, na AEM-Academia de Dança.

Cada uma das cidades apurará um bailarino, com exceção do Algarve (zona anfitriã), onde serão apurados dois, num total de seis selecionados para grande final. A estes vão juntar-se 10 wildcards, a serem anunciados em breve.

A decisão estará a cargo de um júri de três elementos, composto pela professora e bailarina Lúcia Baronesa, por Sílvio Ferreira, vencedor da edição nacional de 2021, e por elementos de cada uma das escolas.

Os 16 bailarinos qualificados irão disputar o título nacional dia 3 de agosto, na Marina de Portimão, com o objetivo de representar as cores nacionais na grande final mundial do Red Bull Dance Your Style 2023.