Em comunicado, a organização daquele que é "um dos maiores e mais antigos concursos internacionais piano do mundo", esclarece que ao todo são 36 os jovens pianistas, oriundos de mais de 15 países, tais como China, Israel, Ucrânia, Coreia do Sul e Japão.

Até esta quarta-feira, realizam-se as eliminatórias finais em provas individuais de cerca de 20 minutos. Já entre quinta e sexta-feira decorrem as semi-finais, etapa em que serão escolhidos os três finalistas que no domingo sobem ao palco para o concerto final da 24.ª edição do Concurso Internacional Santa Cecilia, organizado pelo Concurso de Música Silva Monteiro.

No sábado, dia 16 de julho, o concurso "sai de portas" e a Reitoria da Universidade do Porto, na baixa da cidade, será palco de uma maratona de 12 horas de piano, protagonizada por jovens entre os sete e 32 anos.

Já na final, que decorre no domingo, cada pianista será acompanhado, durante a prova, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira.

O espetáculo, que é aberto ao público, está marcado para as 18h00 na Sala Suggia da Casa da Música.

O Concurso Internacional Santa Cecilia conta com o apoio do Governo, da Direção-Geral das Artes, da Câmara Municipal do Porto e outras entidades como a Fundação Manuel António da Mota, BPI Fundação “La Caixa”, J. Pinto Leitão, Fundação FAM, Fundação Engenheiro António de Almeida, Sonae, KNS Classical e Bial.