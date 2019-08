Katy Perry poderá ter de enfrentar mais um processo em tribunal - no final de julho, a cantora foi condenada, em Los Angeles, na Califórnia, de plágio da música “Joyful Noise”, do cantor de rap cristão Flame, pelo tema “Dark Horse”, de 2013.

Nas redes sociais, os fãs do duo Broods têm acusado Katy Perry de ter plagiado o videoclip vertical do tema "Small Talk". Os seguidores do grupo alegam que a cantora rouboU os "visuais e os conceito" da capa do disco "Don’t Feed The Pop Monster".

Para já, os Broods não reagiram à polémica.

Veja as comparações: