Gusttavo Lima atuou este fim de semana em Belo Horizonte, no Brasil, e surpreendeu tudo e todos. No arranque do concerto, o cantor subiu a palco com um cavalo.

Segundo o site PopLine, o animal foi baptizado como Oregon e é da raça Friesian. O cavalo, que pertence ao artista brasileiro, terá permanecido no palco durante alguns minutos.

Nas redes sociais, Gusttavo Lima foi criticado por ter levado o animal para o palco. Vários seguidores do artista defenderam que o cavalo estava "stressado devido ao barulho no estádio".