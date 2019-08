A Comic Con Portugal acaba de anunciar mais novidades na sua programação. Leonor Grácias apresenta "Manual de Cosplay" a 13 de setembro no evento, no Passeio Marítimo de Algés.

"Manual de Cosplay" explica como começar ou melhor o cosplay, fala sobre os fatos, as personagens, as perucas, a maquilhagem e os acessórios, tudo o que envolve ser cosplayer. O livro tem ainda curiosidades sobre onde nasceu o cosplay, quem são os seus protagonistas e quais os eventos mais importantes e inclui moldes de costura e dicas práticas.

Leonor Grácias, de 29 anos, é reconhecida mundialmente como a cosplayer portuguesa mais influente. É cosplayer há 14 anos e já trabalhou em vários eventos portugueses como organizadora e formadora. Representante portuguesa em múltiplos concursos de cosplay europeus e mundiais, tem defendido a elevação do cosplay a arte. Fundou a Associação Nacional da Arte do Cosplay (ANAC) em 2016, uma associação cultural sem fins lucrativos, que tem como objectivos a promoção e a dinamização do cosplay em território nacional e o desenvolvimento saudável da juventude.

Para além da apresentação do livro, no dia 13 de setembro, a autora vai estar disponível para responder a questões e assinar autógrafos.

Youtuber Tiagovski confirmado no espaço New Media

O youtuber português Tiago Saramago, conhecido por Tiagovski, é a mais recente confirmação no espaço de New Media da Comic Con Portugal 2019, no dia 14 de setembro.

Com mais de 930 mil subscritores no seu canal de youtube, Tiagovski vai participar em várias atividades durante o dia. Uma delas é um Quiz, onde o Tiagovski se juntará a um grupo de outros YouTubers e responderá a várias perguntas sobre Gaming. O público também terá a oportunidade de participar neste Quiz.

Tiagovski irá participar também num Meet & Greet de uma hora, onde os seus fãs poderão conhecer e falar com o youtuber português.