De acordo com a programação do museu, esta exposição, com curadoria de João Pinharanda, organizada em parceria com a Fundação Carmona e Costa, vai encerrar o ciclo expositivo de 2019 do Museu Arpad-Szénes Vieira da Silva.

"Manuel Baptista - Sombras e outras cores" apresenta um conjunto de obras em pinturas e volumes pintados entre 1963 e 2002, e ficará patente até 26 de janeiro de 2020.

São 40 anos de produção artística que a escolha do curador João Pinharanda permite agora conhecer, e não se define nem como uma retrospetiva, nem como antologia.

"É uma escolha de momentos-chave da obra de Manuel Baptista através da qual percorremos quatro décadas de trabalho intenso, mas ´joyeux´, experimental, mas rigoroso, diversificado, mas coerente", de acordo com um texto do museu.