O evento é organizado pela Câmara Municipal da Covilhã e vai sair à rua nas quatro sextas-feiras de agosto e contará com um programa que permite dar a conhecer a história e o património da cidade e que convida à “fruição musical” com alguns nomes que estão a ganhar relevo no panorama musical português.

“Por outro lado, também permite dinamizar o centro da cidade com particular destaque para a zona histórica”, disse a vereadora da Cultura, Regina Gouveia, durante a apresentação na iniciativa, na segunda-feira.

Ao contrário de outras edições, a autarquia decidiu concentrar o evento apenas no mês de agosto, para evitar a sobreposição com outros eventos culturais que se realizam naquele em julho e setembro.

Em contrapartida estarão de regresso as visitas guiadas e encenadas, que foram suspensas, devido à pandemia, e voltam a ser asseguradas pela artista Joana Poejo.

A proposta conjuga história e encenação e desafia os espectadores a seguirem um trajeto durante a qual será possível descobrirem a história e alguns dos locais e ruas da cidade, numa viagem de 45 minutos em que a atriz veste o papel de guia em permanente interação com o público e até com as circunstâncias do momento, como explicou Joana Poejo.

Em cada um dos dias serão apresentados percursos diferentes, sendo que a partida será sempre do Largo do Município, com início às 21h30.

Após cada visita, decorrerá um concerto musical, cujo início está previsto para as 22h15.

O primeiro concerto está agendado para o dia 5 de agosto, na Rua 1.º Dezembro, com a atuação da cantora portuguesa Márcia.

A 12 de agosto, Leo Middea apresenta-se no Largo da Alegria.

A cantora Joana Espadinha atuará no dia 19 de agosto, no Jardim Público.

A fechar o evento, no dia 26 de agosto, junto à Igreja da Misericórdia, estará o covilhanense João Gonçalves, que participou na última edição do programa televisivo “Ídolos” e que vai apresentar originais que criou.