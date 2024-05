Pelo palco do certame, que completa 611 anos, vão também passar Marisa Liz, Zé Amaro, Quatro e Meia, Minhotos Marotos, Lucky Duckies, Tributo aos Queen, os cubanos Unión Salsera e Tributo a Elvis Presley e a Tina Turner.

“Este ano, a feira tem mais dias, há mais concertos e tem vindo a crescer de forma sustentada”, disse hoje, durante a apresentação do cartaz, no Jardim das Artes, o vereador na Câmara da Covilhã com o pelouro das Feiras e Eventos, José Miguel Oliveira.

Segundo o autarca, o orçamento ronda os 350 mil euros e a Feira de São Tiago é uma aposta que o município tem vindo a reforçar.

“Há um passado histórico de 611 anos que estamos a defender”, sustentou José Miguel Oliveira, segundo o qual o evento, com a duração de 16 dias e dez dias de concertos, “tem um impacto bastante grande do ponto de vista económico” e é para os covilhanenses, no distrito de Castelo Branco, um ponto de encontro.

A organização, da Câmara da Covilhã, espera a participação de cerca de 140 expositores, entre empresas, associações e espaços de restauração.

“A Feira de São Tiago irá ter mais diversões, mais restaurantes e maior diversidade”, salientou.

O presidente da Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor, João Marques, considerou a parceria, com uma zona própria, uma forma de promover “o que há de melhor no tecido empresarial” da região.

“Queremos fazer parte da evolução positiva que a Feira de São Tiago tem tido”, enfatizou João Marques.

Os bilhetes variam entre os dois e os cinco euros nos dias em que os nomes no cartaz têm projeção nacional e nos restantes a entrada no recinto é gratuita.