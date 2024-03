Depois de "Corredor Horror", que esgotou várias temporadas, a atriz está de volta ao teatro com a peça "Não Fui Eu!", num lugar especial - o seu pai, Afonso Moreira, foi o fundador do Teatro Turim e tem, hoje, uma sala com o seu nome.

A peça é apresentada como uma comédia policial, com texto e encenação de João Ascenço, produção da ‘Meia Palavra Basta – Associação Cultural’, da qual a atriz é membro e uma das fundadoras.

Em cena até 31 de março, Margarida Moreira irá partilhar o palco com António Camelier, Francisco Beatriz e Ricardo Barbosa. As exibições apresentam-se de quinta a sábado, às 21h30, e aos domingos, às 17h00.

Sinopse de "Não Fui Eu!"

Mais do que uma comédia, este espetáculo, é um mistério policial. Quatro atores e uma voz, dão corpo e vida a doze personagens e meio. A pacatez de um hotel de charme, à beira-mar, é perturbada com um crime. O duque de Ferragudo, proprietário do hotel, foi assassinado no seu quarto!

Os principais suspeitos são: Uma cantora lírica em final de carreira, um engenheiro em obras públicas e privadas, um príncipe italiano e um fiel rececionista. Cabe à equipe de investigação liderada por um chefe impaciente e inseguro, resolver este mistério. Mas as pistas são demasiadas e os mal-entendidos enredam cada vez mais os quatro investigadores, que, sem saberem, são enganados pelos depoimentos, mais ou menos verdadeiros, dos suspeitos. Nem as opiniões de especialistas em crime e afins de um programa televisivo parecem ajudar.

Quem terá, na verdade, assassinado o duque de Ferragudo? Estará alguém livre de culpa? Haverá apenas um assassino? E a Terra, será mesmo redonda?