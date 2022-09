Este prémio, no valor pecuniário de 750 euros, está integrado no festim de leituras “Esta noite grita-se”, leituras de textos de teatro feitas por um grupo de intérpretes nacionais, que se realiza de 14 de outubro a 4 de dezembro, em diferentes espaços da cidade de Lisboa.

De acordo com o júri, composto pelos autores e programadores Patrícia Portela, Joana Craveiro e Francisco Frazão, o texto “Isso não é relevante” é um “convite a ouvir o que pensamos e não conseguimos dizer. Ou a dizer o que não pensamos mas estamos a fazer”.

“Escrito num protocolo muito próprio que oscila entre o subtexto e o lugar-comum, a velocidade e a dúvida, este texto desconcertante obriga-nos a fazer sentido do que não percebemos e a reparar no absurdo de certas convicções que todos partilhamos, aqui e ali, nos momentos mais inconvenientes”, descreve Patrícia Portela.

Ainda nas palavras do júri, “começando numa simples mesa de um restaurante ou de um café, reclamando de uma voz que se encontrou na sopa como quem encontra um cabelo sujo numa ideia brilhante, as personagens expõem as suas ansiedades, e tentam ocupar os (não) lugares que não lhes pertencem, a sua vontade de mudança, as suas inibições, as suas ideias feitas”.

Além do prémio monetário, está prevista a edição em livro, numa parceria com a editora Douda Correria, e a leitura pública que encerra a programação do Festim.

O prémio será entregue no dia 3 de dezembro, no Salão Nobre Ageas do Teatro Nacional D.Maria II, às 19:00, altura em que terá lugar a leitura pública do texto.

As candidaturas estiveram abertas entre 1 de janeiro e 31 de março de 2022, tendo sido escolhidas três autoras finalistas selecionadas entre mais de 120 textos, que tiveram a oportunidade de discutir e trabalhar as obras apresentadas com o acompanhamento de um dos elementos do júri. Maria Giulia Pinheiro teve o acompanhamento de Patrícia Portela.

Lara Mesquita foi a vencedora da primeira edição deste prémio, em 2021, com a peça “Sempre que Acordo”.