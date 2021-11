A cantora brasileira Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde de sexta-feira após o avião em que seguia ter caído perto de uma cachoeira no interior de Minas Gerais. A 'rainha da sofrência' iria atuar no final do mês na Altice Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Nas redes sociais, a promotora revelou que o valor dos bilhetes para os concertos será devolvido em breve. "Informamos a todos os que têm bilhetes para os concertos de Marília Mendonça que as datas de devolução serão comunicadas em breve. Agradecemos a vossa compreensão", explicou Rimos e Blues.

Veja a publicação: