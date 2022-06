Depois de dois anos de intervalo devido à pandemia, a Brisa Beach Party está de volta à Praia do Aterro Norte, em Matosinhos. A edição de 2022 acontece nos dias 1, 2 e 2 de julho e vai contar com Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin Van Buren, W&W, Lost Frequencies, entre outros.

"A apenas duas semanas do início do Festival, a Brisa Beach Party começa já a preparar-se para receber um cartaz de luxo, a que já nos habituou, que passa por nomes consagrados da música de dança nacional e internacional, com 5 artistas no Top 25 da DJ Mag e com nomes nacionais como Danni Gato ou Karetus, sinónimo de festa garantida", frisa a organização em comunicado.

Os bilhetes para o evento já estão à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais por valores entre os 29 euros (para o bilhete diário) e os 230 euros (para o passe de três dias com acesso ao frontstage).

Cartaz Completo

1 de Julho

Dimitri Vegas & Like Mike, Sunnery James & Ryan Marciano, Lucas & Steve, Mike Williams, Danni Gato, Sub-Zero Project, Ricardo Lomar

2 de Julho

Martin Garrix, Lost Frequencies, Mariana Bo, D-Block & S-TE-FAN, KC Lights, Azteck, Chapeleiro, Karetus

3 de Julho

Armin Van Buuren, W&W, Bassjackers, Will Sparks, Coon, Kevu