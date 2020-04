Durante este período de quarentena que o mundo enfrenta devido à pandemia da COVID-19, as Anavitória decidiram surpreender os seus fãs e lançar uma canção "que pretende trazer um pouco de paz e esperança a todos", explica a Universal Music em comunicado.

"Me conta da tua janela" foi composta e gravada em casa, durante esta fase de distanciamento social. "A capa é da autoria da artista plástica Luisa Ritter, de Berlim, e todo o trabalho de produção e mistura do tema foi feito remotamente, respeitando as normas de distanciamento social", explica a editora em comunicado, acrescentando que o vídeo da canção foi "gravado ao vivo e num momento íntimo das artistas, sentadas no chão do seu quintal".

Veja o vídeo:

Ana Caetano, que compôs "Me conta da tua janela", mandou parte da canção de surpresa para a sua colega, deixando uma mensagem. "Música de Quarentena: esta fiz para os meus amigos Vitória, Rubão e Tó", escreveu a cantor, o que incentivou Vitória a finalizar o tema.

"Brinquei que ia deixá-la enclausurada mais tempo, igual a Beyoncé fez com a Sai", gracejou Vitória. "Fiquei tão feliz de vê-la botando para fora os sentimentos esquisitos e as incertezas deste tempo. Gosto das perguntas que nascem, da busca por respostas que, talvez nem tenham lá muito sentido, mas que acalmam o coração e viram som pra gente cantar", acrescentou.

Todos os royalties provenientes do lançamento de "Me conta da tua janela" serão doados aos profissionais independentes da indústria do entretenimento ao vivo, uma vez que o mercado de espetáculos está parado durante este período de quarentena. "Queríamos fazer com que a arte continuasse a alimentar as pessoas que fazem com que ela passeie por aí", explicou Vitória num post no Instagram oficial da dupla.