Depois de subirem ao Palco LG da Zambujeira do Mar, na edição de 2019, os Melim vão dar o salto para o Palco MEO do MEO Sudoeste. O grupo brasileiro atua no dia 7 de agosto na Herdade da Casa Branca.

"Com uma mistura de reggae, pop, MPB e influências internacionais, o estilo 'good vibe' e o vocal harmonioso do trio conquistou rapidamente uma legião de fãs. E esse número promete continuar a aumentar, como tem acontecido até aqui. Depois de lançar um belíssimo EP no final de 2017, a banda Melim atacou o ano de 2018 com um álbum recheado de temas para guardar na memória", frisa a organização.

"Meu Abrigo" e "Ouvi Dizer" são dois dos maiores sucessos do trio.

O MEO Sudoeste está de volta à Zambujeira do Mar entre os dias 4 a 8 de agosto de 2020.

CARTAZ:

5 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

6 de agosto

Palco MEO – Major Lazer

7 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Blackbear, Melim

Mais novidades a anunciar brevemente.