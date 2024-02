A iniciativa, realizada por esta autarquia do distrito de Aveiro e pela Rede de Bibliotecas de Vagos, conta com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos.

O Concurso Literário João Grave destina-se a toda a população escolar do concelho, que estará subdividida por categorias.

A “Categoria A” inclui todos os alunos do pré-escolar, a Categoria B é composta por alunos do 1.º ciclo, a “Categoria C” comporta os alunos do 2.º ciclo, a “Categoria D” inclui alunos do 3.º ciclo, na “Categoria E” estão os alunos do secundário, a “Categoria F” é composta pelos alunos com Curriculum Específico Individual e a “Categoria G” inclui todos os munícipes do concelho de Vagos, maiores de 18 anos.

Os alunos residentes em Vagos que frequentem escolas fora do concelho poderão participar, sendo integrados na categoria correspondente o seu nível de ensino.

De acordo com as normas de participação, haverá prémios para alunos e escolas, desde os 150 aos 300 euros.