Mais de três mil alunos, centenas de professores de mais de 100 escolas da Europa participam na 24.ª edição dos Encontros de Cinema de Viana do Castelo, entre os dias 2 e 14 de maio, revelou hoje a organização.

“São alunos e docentes provenientes de escolas do concelho, da região e do país, mas também da Galiza e de outros países da Europa. Este ano, está representada uma escola de cinema da Eslováquia”, apontou o diretor executivo dos Encontros de Cinema, Rui Ramos.

O responsável, que falava durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, referia-se à secção Olhares Frontais, dirigida a alunos de escolas de cinema, de audiovisuais ou comunicação, e a participantes em cursos de documentarismo promovidos por outras entidades nacionais e internacionais.

Rui Ramos, referiu que na secção competitiva de promoção do cinema documental, produzido em escolas de Portugal, Galiza e países lusófonos, vão estar a concurso 16 filmes.

Já no Ação10, festival de vídeo escolar que promove a prática e a cultura audiovisual em contexto escolar, estarão a concurso 29 filmes.

“Os Encontros de Cinema evoluíram e adaptaram-se ao longo de 24 anos e são agora o único festival, a nível nacional, com um foco na formação para o cinema e na ligação à comunidade educativa”, sublinhou Rui Ramos.

A programação dos Encontros de Cinema, organizados pela Associação AO NORTE, em parceria com a Câmara de Viana do Castelo, vai distribuir-se entre o Teatro Municipal Sá de Miranda, o cinema Verde Viana e a Escola Superior de Educação (ESE), entre outros locais.

A 13.ª Conferência Internacional de Cinema, que decorre de 06 a 10 de maio, na ESE, é um dos pontos altos do programa, marcado pela “divulgação de projetos relacionados com temáticas centrais do cinema e do audiovisual - cinema e escola, cinema: arte, ciência e cultura, e fotografia e memória”.

Durante os encontros decorrerão ainda o seminário "Work in Progress", a mesa-redonda Revoluções no/do Cinema, o curso de Antropologia, Cinema, Educação, o Fórum Cinema e Escola – práticas pedagógicas em Portugal e na Galiza e o ciclo de filmes Escola no Cinema.

Um Encontro Luso-Galaico de Cineclubes, o filme-concerto "A Floresta", Cinema para a Família, exposições, oficinas de formação para professores e alunos, o lançamento da 27.ª edição da publicação "O Filme da Minha Vida" e a apresentação pública dos vídeos realizados nas escolas, no âmbito dos projetos "Histórias na Praça", "CINEpoesia" e "Vamos fazer um filme?", são outros dos pontos altos do encontro.

Presente no encontro com os jornalistas, o vereador da Cultura e da Educação, Manuel Vitorino, disse tratar-se de “um evento marcante na cidade pelas várias dimensões que comporta”, destacando a interligação entre “o binómio cultura e educação”.

“Existe uma intencionalidade pedagógica e da formação de públicos. O cinema é um veículo difusor do estado da arte, da ciência, difusor da cultura nas suas múltiplas dimensões. É um evento muito bem estruturado e que merece ser acarinhado por todos os vianenses, pelos vizinhos da Galiza e por todos os que nos visitam”, referiu Manuel Vitorino.