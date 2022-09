O MEO Kalorama regressa em 2023 nos dias 31 agosto, 1 e 2 de setembro, confirmou a organização. Os bilhetes para a segunda edição já estão à venda e podem ser adquiridos por "um preço especial" no recinto.

A organização não confirmou se a próxima edição se irá realizar no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"O MEO Kalorama veio para ficar (...) Lisboa volta a ser a casa do festival", sublinhou Andreia Criner, da organização. "Em 2023 estamos de volta e contámos com todos para fazer deste festival um grande sucesso", acrescentou Miguel Guerra, Brand Manager for the Sponsorships & Events do MEO.

Nos três dias de festival passaram "cerca de 112 mil visitantes pelo recinto". "Recebemos festivaleiros de mais de 50 nacionalidades e que representam 30% do público", adiantou a organização.

"Sabemos que há coisas a melhorar, é uma primeira edição. Mas é uma primeira edição com passes de três dias esgotados e uma noite esgotada", destacou Andreia Criner.

Música, Sustentabilidade e Arte são os três eixos do festival MEO Kalorama, que arrancou na passada quinta-feira, dia 1 de setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Ao longo de três dias, quase 40 bandas e artistas passaram pelos três palcos daquele que se intitula “o último grande festival de verão europeu”.

Chemical Brothers, Years and Years, James Blake, Kraftwerk, Bomba Estéreo e Moderat atuaram no primeiro dia do festival. Esta quinta-feira, dia 2, Arctic Monkeys, Jessie Ware, Róisín Murphy e Bonobo foram os grandes protagonistas.

A primeira edição do MEO Kalorama termina este sábado e o cartaz inclui ainda, além dos artistas e bandas referidas anteriormente, Ornatos Violeta, Roisin Murphy, Disclosure, The Legendary Tigerman, Boma Estéreo, Blossoms, Moullinex, Peaches, Chet Faker e Club Makumba.