No palco do MEO Sudoeste, os Wet Bed Gang provaram porque é que são umas das bandas de hip hop mais aplaudidas de Portugal - além do desfile de singles de sucesso, o grupo de Vialonga entrega-se de corpo e alma durante todos os minutos de um concerto.

Já depois da meia-noite, Russ foi recebido de braços abertos pelos fãs. O músico, que se estreou em Portugal na Altice Arena em 2018, apresentou "There's Really A Wolf", o seu primeiro álbum​​ que o catapultou para milhões de seguidores em todo o mundo, e temas os seus temas mais recentes.

Tal como aconteceu no ano passado em Lisboa, o sucesso do rapper nas redes sociais ficou provado no concerto no MEO Sudoeste - apesar de não ter sido a maior enchente do festival, o público cantou a uma só voz quase todas as canções apresentadas por Russ.

"Me You", "Yung God" ou "Cherry Hill", "Maybe", "Pull The Trigger", "Flip", "Psycho, Part II" e "Back To You" não ficaram de fora do alinhamento. "Losing Control" e "Ride Slow" pontuaram os dois grandes momentos da noite, com os milhares de smartphones a iluminar a Zambujeira do Mar.

No final do concerto no MEO Sudoeste, Russ deu boas notícias aos fãs: o regresso a Portugal será em breve.