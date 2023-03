Michael B. Jordan e Jonathan Majors passaram muitas horas juntos a dar entrevistas para promover "Creed III", mas foi um momento de apenas cinco segundos após o fim de uma delas que está a ser muito falado.

A conversa da dupla com Sharronda Williams, do 'site' Pay Or Wait, correu segundo o alinhamento habitual deste formato de entrevistas de poucos minutos, alternando entre os temas mais leves e os mais sérios relacionados como o filme, como ultrapassar os traumas do passado, a masculinidade ou dar tudo por tudo quando surge uma oportunidade.

Foi no fim, feitas as despedidas, que a câmara, ainda ligada, apanhou os dois atores a "apreciar" a jornalista por detrás quando se levantou e deixou o estúdio.

Como seria de esperar, o momento viralizou, com mais de 10 milhões de visualizações desde o fim de semana.

"Pelo menos, o Michael B. Jordan tentou ser subtil. O Jonathan virou a cabeça toda!", resumiu um dos utilizadores.

A própria Sharronda Williams acabou por reagir de forma divertida à história, primeiro nas 'stories' do Instagram e a seguir com uma apresentação profissional e pessoal: "Após o meu traseiro se ter tornado viral... recebi tentos seguidores novos. Portanto, aqui está um pouco sobre mim!".

Com Jonathan Majors a ilustrar a sua conta no Twitter, a visada também escreveu uma mensagem e com outra imagem do ator: "Claramente, decidi dormir hoje na altura errada, mas falando a sério, obrigado pelas palavras gentis, os memes e as mensagens. Estava a ter um dia péssimo, mas todos vocês fizeram-me sorrir outra vez e agradeço por isso".