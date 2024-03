O título do próximo álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" (19 de abril), ganhou um novo significado depois de uma investigação de uma empresa norte-americana. A Ancestry, que é responsável por elaborar árvores genealógicas, descobriu que a cantora norte-americana é "uma parente distante" de Emily Dickinson.

De acordo com a empresa, Taylor Swift poderá dizer que a poetisa é sua prima, mas afastada. A artista e a escritora são primas em sexto grau - Emily Dickinson, que nasceu em 1830 e morreu em 1886, aos 56 anos, e a cantora de 34 anos são descendentes do mesmo imigrante inglês do século XVII.

"Swift e Dickinson descendem de um imigrante inglês do século XVII (o nono bisavô de Swift e o sexto bisavô de Dickinson, que foi um dos primeiros colonizadores de Windsor, Connecticut)", de acordo com a Ancestry.

A notícia da ligação de Taylor Swift com a aclamada poetisa chega no momento em que a cantora se prepara para lançar "The Tortured Poets Department". O novo álbum da norte-americana chega a 19 de abril.