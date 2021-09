De acordo com o chefe do gabinete forense, que descreveu a morte como "acidental", Williams morreu aos 54 anos de "intoxicação aguda pelos efeitos combinados de fentanil (um potente opioide), p-fluorofentanil, heroína e cocaína".

"Não haverá mais comentários", disse em mensagem à imprensa.

O ator foi encontrado morto no seu apartamento no Brooklyn, bairro de Nova Iorque onde cresceu.

O ator norte-americano era especialmente conhecido por ter interpretado Omar Little na série "The Wire".

"Deadline", "Os Sopranos" e "A Vingadora" foram alguns primeiros trabalhos do ator no pequeno ecrã. O norte-americano fez ainda parte do elenco de séries como "Lei & Ordem: Unidade Especial", "CSI: Nova Iorque", "The Philanthropist", "Community" ou "Boardwalk Empire".

"The Night Of", "When We Rise", "Aos Olhos da Justiça" e "F Is for Family" foram alguns dos últimos trabalhos de Michael K. Williams.

No cinema, fez parte do elenco de filmes como "Arkansas: Rei do Crime" (2020), "Assassin's Creed" (2016), "Snitch - Infiltrado" (2013) ou "12 anos de Escravo" (2013).