O maestro informou a Fundação Calouste Gulbenkian da sua decisão de cessar as funções de maestro titular do Coro Gulbenkian, continuando a acompanhar o percurso artístico deste agrupamento, indicou a função, em comunicado.

No final de 2019, Corboz foi homenageado no grande auditório da Gulbenkian, num concerto que assinalou os 50 anos da sua estreia com o Coro Gulbenkian, ocorrida a 17 de dezembro de 1969.

"Foi o primeiro de uma incontável série de concertos realizados com o Coro e a Orquestra Gulbenkian, muitos dos quais ficaram associados aos melhores momentos das formações, quer em espetáculos ao vivo, em Portugal e no estrangeiro, quer no que respeita a gravações", recordou a entidade.

Ao atribuir a Michel Corboz o estatuto de maestro honorário do Coro Gulbenkian, o conselho de administração da Gulbenkian "louvou o inestimável trabalho que produziu com a formação ao longo de mais de 50 anos", assinala ainda a fundação.

A presidente da Gulbenkian, Isabel Mota, citada no comunicado, sublinha que Michel Corboz "conseguiu transformar o Coro Gulbenkian num instrumento perfeito, uma referência absoluta de qualidade, e uma escola de excelência para todo o movimento coral português".

Ao longo da carreira, Michel Corboz realizou 37 gravações com o Coro Gulbenkian, muitas delas premiadas a nível internacional, como "Jephte", de Carissimi (1972), "Le jugement Dernier" de Charpentier (1979) e "Lauda Sion" de Mendelssohn (1979), galardoadas com o Grande Prémio da Academia Charles Cros, o Requiem de Mozart (1976, Prémio ‘Académie National du Disque’), "Paulus" de Mendelssohn (1988, Prémio Berlioz 1989), e "La Danse des Morts" de Honegger (1990, ‘Orphée d’Or’ 1991).

Com o Coro Gulbenkian, Michel Corboz fez também várias digressões internacionais pela América do Sul, Europa e Ásia.

Michel Corboz vive em Lausana, na Suíça, é Comendador da Ordem das Artes e das Letras, e em 1999, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.

Um documentário sobre a sua longa ligação ao Coro Gulbenkian será disponibilizado ao público na segunda-feira, no ´website´ da Fundação.