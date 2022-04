Chrystabell, “também conhecida por ser colaboradora de longa data do celebrado realizador David Lynch”, atua a 8 de junho na Guarda, no Teatro Municipal, a 9 de junho em Castelo Branco, no Cine-Teatro Avenida, a 10 de junho em Arcos de Valdevez, na Casa das Artes, e a 11 de junho em Lisboa, no Auditório Carlos Paredes, segundo a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado.

A cantora, compositora, atriz e modelo é “uma artista singular que incorpora elementos dinâmicos teatrais nos seus espetáculos”, com uma voz “sensual e etérea”, e cuja música é “um misto de cabaret, soul, experimentação eletrónica e pop ‘noir’ futurista”.