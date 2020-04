Miguel Araújo lançou esta sexta-feira, dia 24 de abril um novo tema, em versão acústica. O músico partilhou, em pré-estreia, nas redes sociais o single "Serenata do Norte".

"Aqui fica a pré-estreia duma canção nova que está a ser produzida pelo João André (que também produziu a recente 'Talvez se eu Dançasse'). Já a toquei ao vivo algumas vezes. Será lançada em breve, aqui fica uma versão acústica gravada ao vivo no meu Estúdio Chiu. Espero que seja do agrado. Beijos", escreveu nas redes sociais.

Veja o vídeo:

SERENATA DO NORTE

(letra e música: Miguel Araújo)

Eu ia até shangai por ti

Subia aos Guindais por ti

Sem cobrar danos morais

Podia dar-me com os teus pais

por ti

Por ti alistava-me

Tanto me dava o país

Ia até ao fim

Sem dar por mim a dar de mim

Por ti

Ia ao bom jesus até

Ia de bom grado a pé

Se ficasse ali de pé

Que eu ficava ao pé de ti

Eu ia até ao fim do mundo atrás de ti

Atrás de ti

Mas vou mais longe até que ao fim do mundo

Fico aqui

neste fim do mundo

Fico neste fim do mundo

Vou até ao fim e fico aqui, no fim do mundo

Por ti

Por ti eu calava-me

Por ti eu Casava-me

De casaco e laço

Caso fosse por aí, por ti

Se existisse um mapa

Que te assinalasse a xis

Ia lá de espada e capa

Quase que era até feliz,

Por ti