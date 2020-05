A primeira temporada de "Como É Que o Bicho Mexe?" chegou ao fim esta sexta-feira, dia 15 de maio. Ao longo de dois meses, Bruno Nogueira esteve diariamente em direto no Instagram a partir do seu escritório. Para a última emissão, o humorista saiu à rua com Nuno Markl e, de carro, percorreram as ruas de Lisboa e dos concelhos vizinhos.

Na quinta-feira, Bruno Nogueira desafiou os seguidores a colocarem luzes de Natal nas varandas e janelas. Durante a emissão, os humoristas foram mostrando as várias casas iluminadas e conversaram com os espectadores.

Veja o direto (se não conseguir ver o vídeo, clique aqui):

Durante o direto, dezenas de veículos seguiram o carro de Bruno Nogueira e Nuno Markl, criando uma grande comitiva e um buzinão constante. A certo momento, um carro das autoridades e uma ambulância do INEM também "cumprimentaram" os humoristas.

Ao longo da emissão, Bruno Nogueira ligou a Capicua e a Beatriz Gosta, que foram as "repórteres" a partir da cidade do Porto. O direto contou também com a participação dos convidados habituais, como Albano Jerónimo, Jessica Athayde, Salvador Martinha, João Manzarra, Ljubomir Stanisic ou Nuno Lopes, e de Cristiano Ronaldo, que decidiu surpreender o humorista - veja aqui.

Ao longo do 'passeio', Nuno Markl e Bruno Nogueira foram também surpreendidos por um outdoor numa rotunda.

A viagem terminou no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Ao entrar na sala lisboeta, Bruno Nogueira pediu para ir à casa de banho, encontrando Salvador Sobral, que brindou os espectadores com uma atuação em direto. Nos corredores, Nelson Évora estava a fazer um pequeno treino.

Já no palco do Coliseu dos Recreios, Filipe Melo começou por tocar, ao piano, "Noite Feliz". Pouco depois, com distanciamento, juntaram-se alguns dos convidados de "Como É Que o Bicho Mexe?".

Para terminar, acompanhado pelo músico, Bruno Nogueira interpretou no palco da sala "Vendaval", tema de Tony de Matos.

A emissão foi acompanhada por milhares de espectadores, chegando a ser vista por mais de mais de 175 mil pessoas em simultâneo. No Twitter, em Portugal, os cinco temas mais comentados eram todos relacionados com "Como É Que o Bicho Mexe?".

"Isto é muito comovente, nem sei bem como descrever isto", frisou Bruno Nogueira. "Isto é para lá de tudo o que eu podia imaginar (...) É impossível sentir mais amor que isto", acrescentou.

"Isto foi muito para lá daquilo que eu pudesse pensar. Queria agradecer a estes queridos. Havemos de nos voltar a ver", rematou Bruno Nogueira. "É um até já, não é um adeus", garantiu.

Veja alguns dos vídeos do direto:

CRISTIANO RONALDO

ALBANO JERÓNIMO

SALVADOR SOBRAL

Leia alguma das reações: