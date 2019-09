Com um lucro de 135 milhões, Kanye West é o rapper mais rico do mundo, de acordo com o ranking revelado pela revista Forbes. O músico chegou à liderança do top depois da sua marca de roupa, a Yeezy, registar vendas superiores a 1,3 mil milhões de euros nos últimos 12 meses.

Em segundo lugar no ranking da revista está Jay-Z, com 73 milhões. Drake (67 milhões), Diddy (63 milhões) e Travis Scott (52,5 milhões) completam o top 5 da Forbes.

Já Nicki Minaj é a rapper feminina que registou mais lucros, ao somar 26 milhões de euros - a artista ocupa o 12º lugar no ranking da Forbes. Na 13ª posição está Cardi B (25 milhões).

VEJA O TOP:

20. Pitbull (16 milhões de euros)