A atriz Ming-Na Wen e a escritora Paula Hawkins ("A Rapariga no Comboio") são as mais recentes confirmações, anunciou a organização esta quinta-feira, 15 de dezembro. Os bilhetes já estão à venda no site oficial da See Tickets.

Ming-Na Wen fez parte do elenco de séries como "The Mandalorian", "O Livro de Boba Fett” ou "Agents of S.H.I.E.L.D.". A atriz que deu também voz a Mulan no filme homónimo de 1998 vai marcar marcar presença no evento no dia 10 de dezembro, no auditório principal.

Em comunicado, a Comic Con Portugal lembra que Ming-Na Wen foi a primeira atriz asiática-americana a conseguir um papel numa novela de daytime. "Serviço de Urgência", "Young Sheldon", "Dois Homens e Meio", "Phineas e Ferb" (voz) foram outros dos trabalhos da atriz.

Já Paula Hawkins, autora d "A Rapariga no Comboio", vai marcar presença na Comic Con Portugal 2022, dias 10 e 11 de dezembro (sábado e domingo), pela editora Topseller/Penguim Random House.

A autora britânica foi jornalista na área financeira durante quinze anos, antes de se dedicar inteiramente à escrita de ficção. Nascida e criada no Zimbabué, mudou-se para Londres em 1989, onde vive atualmente.

"A Rapariga no Comboio", a sua primeira obra, tornou-se num fenómeno mundial, com 23 milhões de cópias vendidas.

A Comic Con Portugal, organizada pela CITY - Conventions In The Yard, está de regresso para oitava edição, que decorrerá de 8 a 11 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa. "À semelhança da edição anterior, o evento vai decorrer num espaço híbrido, numa edição que pretende levar ao rubro os fãs da cultura Pop", sublinha a organização.