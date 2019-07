“É um dia particularmente feliz para a cultura portuguesa quando uma das suas atrizes, que numa longa carreira tem entretido, comovido e maravilhado o nosso público, vê a sua obra internacionalmente reconhecida”, lê-se no comunicado.

Maria do Céu Guerra, considerada a Melhor Atriz da Europa pelo Festival Internacional de Teatro – Actor of Europe, tem vindo a ser distinguida, “não só pelo seu percurso artístico, mas também, pelos valores humanistas da sua intervenção pública”, acrescenta.

“Os gestos, o rosto e a voz de Maria do Céu Guerra têm acompanhado, ao longo de décadas de carreira, o público português, seja no teatro, no cinema ou na televisão”, pode ler-se na nota de congratulação.

A atriz portuguesa receberá o prémio no sábado, na abertura do Festival Internacional de Teatro, que irá decorrer no Lago de Prespa, nos Balcãs, na fronteira entre Macedónia, Albânia e Grécia.