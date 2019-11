"Acho que os arranjos vão surpreender porque é um álbum com músicas de fado, mas não está tocado nos cânones do fado. Os fados estão tocados de uma maneira que mostra como precisei de reforçar o sentimento trágico daquilo que tinha vivido, mas incómodo e fiz apelo à guitarra elétrica", disse Mísia em declarações à agência Lusa.

Após alguns anos afastada de França por razões de doença e também por ter chegado a novas regiões como a América Latina, Mísia lança esta sexta-feira o seu novo álbum "Pura Vida - Banda Sonora" em terras gaulesas.

Para Mísia, este é um trabalho que pela sua sonoridade e pelas suas vivências pessoais se situa entre o céu e a terra. "Há o céu que a guitarra portuguesa e o inferno da guitarra elétrica", explicou a fadista, nomeando o facto de o seu disco contar também com um tango.

Lançar este novo álbum em França é reforçar "uma enorme ligação". "Artisticamente tenho uma enorme ligação com a França. Tive durante anos numa editora francesa e foi aí que lancei discos muito importantes no meu trabalho como Garras dos Sentidos. Em França, especialmente em Paris, já fiz quase todas as salas", indicou a fadista.