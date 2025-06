Na edição da passada quarta-feira, 18 de junho, de "Mixórdia de Temáticas", da Rádio Comercial, Ricardo Araújo Pereira apresentou a história de Sérgio Cardoso, um homem que reage mal à crítica musical.

A crítica musical dá-me acne. Ouço uma crítica musical... tumba, ataque de acne. É impressionante", gracejou o humorista na rubrica do programa das manhãs. "Borbulhas por todo o lado... ouço uma crítica musical e a epiderme revolta-se. É assim", acrescentou.

No Youtube da Rádio Comercial, o vídeo da rubrica soma mais de 90 mil visualizações e dezenas de comentários. Já no Instagram, o episódio de "Mixórdia de Temáticas" conta com cerca de 250 mil 'views'.

