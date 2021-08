A cantora, compositora e guitarrista Nanci Griffith, que se distinguiu na folk e na country, morreu na passada sexta-feira, aos 68 anos, anunciou a sua editora. A causa da morte não foi revelada.

"Love at the Five and Dime" e "Outbound Plane" foram algumas das suas canções mais populares.

Emblemático do seu percurso, o álbum de versões e colaborações "Other Voices, Other Rooms" valeu-lhe um Grammy em 1994.

Ao longo da carreira, a artista nascida no Texas editou mais de uma dezena de discos e colaborou com nomes como Dolly Parton, Emmylou Harris, Willie Nelson, John Prine ou Darius Rucker.

"Intersection", de 2012, é o seu álbum mais recente.